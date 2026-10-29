SYSTEM RESEARCH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SYSTEM RESEARCH lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 37,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 41,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,74 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at