SYSTEM RESEARCH: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SYSTEM RESEARCH hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SYSTEM RESEARCH 33,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,25 Milliarden JPY – ein Plus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SYSTEM RESEARCH 6,45 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at