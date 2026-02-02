|
02.02.2026 06:31:29
SYSTEM RESEARCH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SYSTEM RESEARCH stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SYSTEM RESEARCH 39,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,23 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
