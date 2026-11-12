System Support: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

System Support hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 8,09 Milliarden JPY gegenüber 7,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at