System Support gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

System Support hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,14 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat System Support mit einem Umsatz von insgesamt 7,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at