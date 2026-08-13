System Support stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

System Support ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat System Support die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,64 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte System Support ein EPS von 9,36 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 8,05 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 90,55 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte System Support 70,72 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 31,09 Milliarden JPY, während im Vorjahr 26,94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at