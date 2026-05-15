System Support: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

System Support hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,09 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,26 Prozent auf 7,50 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at