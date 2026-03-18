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18.03.2026 06:31:28
System Technology-i: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
System Technology-i hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -77,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen JPY – ein Plus von 83,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem System Technology-i 14,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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