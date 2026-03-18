System Technology-i: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

System Technology-i hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,39 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -77,310 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen JPY – ein Plus von 83,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem System Technology-i 14,5 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at