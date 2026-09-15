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15.09.2026 06:31:28
System Technology-i: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
System Technology-i hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,670 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat System Technology-i mit einem Umsatz von insgesamt 12,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 119,46 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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