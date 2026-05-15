System1 A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

System1 A hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei System1 A ein EPS von -2,100 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat System1 A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 74,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at