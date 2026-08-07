System1 A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

System1 A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -1,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,230 USD je Aktie erzielt worden.

System1 A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 61,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at