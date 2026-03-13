13.03.2026 06:31:28

System1 A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

System1 A hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte System1 A -1,900 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 51,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 31,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem System1 A 75,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -8,320 USD. Im Vorjahr waren -10,700 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat System1 A im vergangenen Geschäftsjahr 266,13 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte System1 A 343,93 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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