Systematix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Systematix hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 498,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Systematix einen Umsatz von 480,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at