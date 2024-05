Systematix veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Systematix hat am 10.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,87 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,430 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Systematix mit einem Umsatz von insgesamt 578,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 260,73 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 41,10 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Systematix ein Gewinn pro Aktie von 3,92 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,46 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 97,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 738,89 Millionen INR in den Büchern standen.

