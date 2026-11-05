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05.11.2026 06:31:28
Systemax legte Quartalsergebnis vor
Systemax hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Systemax einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 389,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 353,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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