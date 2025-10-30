|
30.10.2025 06:31:28
Systemax präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Systemax lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Systemax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 353,6 Millionen USD im Vergleich zu 342,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
