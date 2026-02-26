Systemax stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Systemax lud am 24.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 345,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 302,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,38 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at