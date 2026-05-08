Systemax stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Systemax hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 350,4 Millionen USD – ein Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Systemax 321,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at