Systemax verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Systemax äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Systemax 0,650 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Systemax mit einem Umsatz von insgesamt 386,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at