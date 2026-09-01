Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.09.2026 08:08:00
Systeme erholen sich langsam: Störung bei Microsoft legt E-Mail-Dienst Outlook weltweit lahm
Millionen Nutzer können sich stundenlang nicht bei Outlook anmelden, E-Mails senden oder empfangen. Ein Fehler in der Cloud-Infrastruktur von Exchange Online führt weltweit zu Unterbrechungen. Inzwischen erholen sich die Systeme schrittweise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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28.08.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.at)
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