SYSTEMS DESIGN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SYSTEMS DESIGN stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SYSTEMS DESIGN ein EPS von 23,70 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat SYSTEMS DESIGN im vergangenen Quartal 2,46 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SYSTEMS DESIGN 2,50 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at