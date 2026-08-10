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10.08.2026 06:31:29
SYSTEMS DESIGN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SYSTEMS DESIGN äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,67 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 14,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,43 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,46 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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