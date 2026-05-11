SYSTEMS DESIGN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SYSTEMS DESIGN gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

SYSTEMS DESIGN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,33 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 2,59 Milliarden JPY gegenüber 2,58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 115,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte SYSTEMS DESIGN ein EPS von 87,12 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,99 Milliarden JPY – ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SYSTEMS DESIGN 9,61 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at