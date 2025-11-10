SYSTEMS DESIGN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SYSTEMS DESIGN hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,33 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SYSTEMS DESIGN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,50 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at