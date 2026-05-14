14.05.2026 06:31:29

Systems Engineering Consultants legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Systems Engineering Consultants äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 46,51 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Systems Engineering Consultants noch ein Gewinn pro Aktie von 41,35 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Systems Engineering Consultants in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,20 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 147,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Systems Engineering Consultants ein EPS von 131,79 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Systems Engineering Consultants im vergangenen Geschäftsjahr 11,22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Systems Engineering Consultants 10,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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