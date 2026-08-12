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12.08.2026 06:31:29
Systems Engineering Consultants verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Systems Engineering Consultants hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Systems Engineering Consultants einen Umsatz von 2,30 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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