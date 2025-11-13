|
13.11.2025 06:31:28
Systems Engineering Consultants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Systems Engineering Consultants hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 39,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Systems Engineering Consultants 29,72 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.