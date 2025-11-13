Systems Engineering Consultants: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Systems Engineering Consultants hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 39,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Systems Engineering Consultants 29,72 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at