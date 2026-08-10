SystemSoft gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SystemSoft hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,380 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 352,7 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SystemSoft 245,9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at