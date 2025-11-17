|
17.11.2025 06:31:29
SystemSoft legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SystemSoft gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,27 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,550 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 395,8 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 413,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,040 JPY. Im Vorjahr waren -18,060 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden JPY, gegenüber 2,31 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 40,57 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.