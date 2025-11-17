SystemSoft legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SystemSoft gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,27 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,550 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 395,8 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 413,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,040 JPY. Im Vorjahr waren -18,060 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,37 Milliarden JPY, gegenüber 2,31 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 40,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at