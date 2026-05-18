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18.05.2026 06:31:29
SystemSoft öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SystemSoft hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,62 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,510 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 304,9 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 334,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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