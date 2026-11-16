SystemSoft präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SystemSoft hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,270 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat SystemSoft mit einem Umsatz von insgesamt 606,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 53,33 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,570 JPY. Im letzten Jahr hatte SystemSoft einen Gewinn von -3,040 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,60 Milliarden JPY, während im Vorjahr 1,37 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at