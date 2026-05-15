Systena hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Systena hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,58 JPY, nach 7,13 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 24,34 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 31,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Systena ein EPS von 23,17 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,89 Prozent auf 94,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at