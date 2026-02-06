Systena präsentierte Quartalsergebnisse

Systena hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,47 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at