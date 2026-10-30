Systena stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Systena hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Systena hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,15 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 25,11 Milliarden JPY gegenüber 24,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at