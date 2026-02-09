|
Syuppin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Syuppin hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,34 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
