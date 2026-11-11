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11.11.2026 06:31:29
Syuppin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Syuppin hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,50 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 15,33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Syuppin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,79 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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