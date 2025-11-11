Syuppin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Syuppin hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 23,91 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,25 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at