14.05.2026 06:31:29

Syuppin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Syuppin gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 22,90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Syuppin 23,25 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 14,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 78,57 JPY beziffert, während im Vorjahr 93,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,39 Prozent auf 51,92 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende mit negativer Tendenz erwartet. An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen