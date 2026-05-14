Syuppin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Syuppin gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 22,90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Syuppin 23,25 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 14,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 78,57 JPY beziffert, während im Vorjahr 93,01 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,39 Prozent auf 51,92 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at