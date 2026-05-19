PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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19.05.2026 13:02:20
Syz Group übernimmt Bloomberg Port Enterprise
Die Syz Group hat Bloomberg Port Enterprise eingeführt, um ihre Fähigkeiten in den Bereichen Portfolioanalyse und Kundenreporting für ultrareiche Kundinnen und Kunden weiter auszubauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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