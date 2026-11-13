T&D Earnings Up In H1; Maintains FY26 Outlook

(RTTNews) - T&D Holdings, Inc. (8795.T), a Tokyo-based Japanese insurance holding company, on Friday reported higher net income despite lower revenue in the first half of 2026 compared with the previous year.

For the first half of 2026, profit attributable to the owners of the parent increased to 76.43 billion yen from 67.34 billion yen in the prior year.

Earnings per share were 159.75 yen versus 133.24 yen last year.

Ordinary revenue declined 2.7 percent to 1.67 trillion yen from 1.72 trillion yen in the previous year.

Looking ahead to full-year 2026, the company maintained its forecast for ordinary revenue at 3 trillion yen, a 13.8% year-on-year decline.

For the full year 2026, the company expects profit attributable to owners of the parent of 135 billion yen, down 2.9% year on year, and earnings per share of 281.33 yen.

T&D Holdings is currently trading 1.34% lesser at JPY 4,943 on the Tokyo Stock Exchange.