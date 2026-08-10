T&D: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

T&D hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 88,15 JPY, nach 73,35 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 806,41 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 835,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at