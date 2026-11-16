T&D stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

T&D hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T&D 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 4,35 Milliarden USD, gegenüber 5,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at