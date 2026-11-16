T&D: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

T&D hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 71,64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 59,95 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 693,39 Milliarden JPY, gegenüber 762,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at