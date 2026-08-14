T&S: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

T&S hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,01 Prozent auf 1,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at