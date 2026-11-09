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09.11.2026 06:31:29
T C M: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
T C M hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,12 INR. Im Vorjahresquartal waren -1,050 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 60,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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