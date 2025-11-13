T C M stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

T C M hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T C M in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 69,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

