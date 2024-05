T C M zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

T C M lud am 27.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,48 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 74,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,610 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -5,970 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 322,32 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 338,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte T C M einen Umsatz von 73,48 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at