Deutsche Telekom Aktie

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29.10.2026 20:57:03

T-Mobile: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, T-Mobile (NASDAQ:TMUS) raised its full-year guidance for service revenues to approximately $76.8 billion. The wireless carrier translates network performance into subscriber growth while shifting its financial resources toward future network capacity.

Three key takeaways from management explain how the business plans to sustain its momentum over the long haul.

Subscribers are choosing premium rate tiers and custom feature combinations rather than simple hardware discounts. Management expects this structural shift to lift average revenue per account, or ARPA, across both new and existing customer groups.

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