Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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27.08.2026 22:05:00
T-Mobile-Aktionär verklagt Deutsche Telekom und Manager
2020 fusionierte T-Mobile USA mit Sprint. Hat sich die Deutsche Telekom dabei unrechtmäßig bereichert? Gab es Insider-Geschäfte? Prozessiert wird in Delaware.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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