T-Mobile erfreut erneut mit Zahlen und Ausblick

Bangalore (Reuters) - Dank seines modernen 5G-Netzes hat T-Mobile beim Kundenzuwachs die Konkurrenz erneut hinter sich gelassen.

Dieser Trend werde sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen, prognostizierte die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom am Donnerstag. Vor allem kleinere Städte und ländliche Gebiete böten Chancen. Die Zahl der Vertragskunden werde 2024 voraussichtlich um fünf bis 5,5 Millionen steigen. Analysten hatten gerade einmal mit halb so viel gerechnet.

Daher rechnet die Firma auch bei den Finanzkennzahlen mit Zuwächsen. Beim operativen Kerngewinn stellte sie einen Anstieg um etwa neun Prozent auf 31,3 bis 31,9 Milliarden Dollar in Aussicht. Der bereinigte Free Cash Flow, der Investoren Rückschlüsse auf die Höhe der Dividende erlaubt, werde voraussichtlich um rund 22 Prozent auf 16,3 bis 16,9 Milliarden Dollar steigen.

STARKE BILANZ FÜR 2023 - WERMUTSTROPFEN IN Q4

Im abgelaufenen Geschäftjahr gewann die Telekom-Tochter 3,1 Millionen Vertragskunden hinzu, die vor allem durch 5G-Angebote angelockt wurden. Dadurch stiegen die Serviceumsätze um drei Prozent auf 63,2 Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis legte um überproportionale zehn Prozent auf 29,1 Milliarden Dollar und der Cash Flow sogar um 77 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar zu. "Dies war ein historisches Jahr für T-Mobile, mit Rekordergebnissen in fast allen Bereichen", sagte Firmenchef Mike Sievert.

Ein Wermutstropfen war allerdings das Nettoergebnis des vierten Quartals. Es ging überraschend stark auf 1,67 Dollar je Aktie zurück. Die Titel von T-Mobile gaben daraufhin im nachbörslichen US-Geschäft drei Prozent nach.

